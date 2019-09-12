Президент Ильхам Алиев принял главу ПАСЕ (ФОТО) (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:20)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе беседы было отмечено, что знакомство президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье с Азербайджаном, проведенные встречи и обсуждения на различных уровнях создают хорошие возможности для развития двусторонних связей.

На встрече было подчеркнуто, что в этом году отмечается 70-летие учреждения Совета Европы, отмечена важность мероприятий, проводимых в этих рамках.

В ходе беседы были широко обсуждены различные аспекты сотрудничества Азербайджана и Совета Европы, затронуты вопросы присоединения Азербайджана к конвенциям в рамках Совета Европы, приведения в соответствие законодательства нашей страны в этом направлении.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с защитой прав человека и демократическим развитием в Азербайджане.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам, стоящим на повестке дня Совета Европы, и вопросам, представляющим взаимный интерес.

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