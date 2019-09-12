Президент Ильхам Алиев принял главу ПАСЕ (ФОТО) (версия 2)

12 сентября 2019 17:13 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:20)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе беседы было отмечено, что знакомство президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье с Азербайджаном, проведенные встречи и обсуждения на различных уровнях создают хорошие возможности для развития двусторонних связей.

На встрече было подчеркнуто, что в этом году отмечается 70-летие учреждения Совета Европы, отмечена важность мероприятий, проводимых в этих рамках.

В ходе беседы были широко обсуждены различные аспекты сотрудничества Азербайджана и Совета Европы, затронуты вопросы присоединения Азербайджана к конвенциям в рамках Совета Европы, приведения в соответствие законодательства нашей страны в этом направлении.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с защитой прав человека и демократическим развитием в Азербайджане.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам, стоящим на повестке дня Совета Европы, и вопросам, представляющим взаимный интерес.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Президент Ильхам Алиев принял главу ПАСЕ (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял главу ПАСЕ (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял главу ПАСЕ (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял главу ПАСЕ (ФОТО) (версия 2)
Новости по теме
Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Политика 17:26
Президент Ильхам Алиев принял главу ПАСЕ (ФОТО)
Политика 14:20
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работой, проведенной на станции «Хатаи» Бакинского метрополитена (ФОТО)
Экономика 12:11
Президент Ильхам Алиев ознакомился с состоянием школы номер 101 в Сураханском районе Баку после капремонта и реконструкции (ФОТО)
Политика 12:02
Президент Ильхам Алиев принял губернатора Свердловской области
Политика 11 сентября 13:36
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии
Азербайджан 10 сентября 00:02
Лента новостей
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 17:33
Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Политика 17:26
Казахстанская биржа предложила свои возможности для привлечения инвестиций в Узбекистан
Финансы 17:26
Как освобождение малого бизнеса от уплаты налогов повлияет на развитие экономики в Казахстане? (Эксклюзив)
Бизнес 17:24
Активы микрофинансовых организаций Грузии сократились
Финансы 17:17
USAID поможет подготовке инфраструктурных проектов в Грузии
Финансы 17:06
В одной из областей Казахстана реализуют в 2020 г. проектов на более чем 500 млрд тенге
Бизнес 16:51
Ряд категорий водителей в Азербайджане будут чаще проходить медицинское обследование
Общество 16:47
Начинающая азербайджанская актриса в главной роли турецкого сериала "Клятва" (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 16:45