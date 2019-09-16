Азербайджан примет участие в заседании Комитета ПА ОЧЭС в Турции

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламента) Афлатун Амашев 17 сентября отправится в Гиресун (Турция) для участия в 53-м заседании Комитета по вопросам экономики, торговли, технологий и экологии Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС), сообщает в понедельник Trend.

На заседании пройдут обсуждения на тему «Заключение льготных торговых соглашений об устранении двойного налогообложения между странами-членами ОЧЭС».

В мероприятии будет проведена презентация по железной дороге Баку-Тбилис-Карс, предоставлена информация о текущей деятельности организации, определены место, дата и повестка очередного заседания Комитета.

Визит завершится 20 сентября.

Напомним, что ОЧЭС была основана в 1992 году. Штаб-квартира организации в Стамбуле.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.