Новруз Мамедов: «Контракт века» стал важной гарантией государственной независимости

БАКУ /Trend/ - Глобальный проект «Контракт века» еще раз продемонстрировал всему миру стремление Азербайджана как суверенного государства стать хозяином своих природных ресурсов, защитить свои национальные, экономические и стратегические интересы, стал важной гарантией государственной независимости.

Об этом в пятницу написал на своей странице в Twitter в связи с 25-летием «Контракта века» премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов, сообщает Trend.

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