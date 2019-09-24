Генсек: ОИС всегда осуждала агрессию Армении в отношении Азербайджана

24 сентября 2019 17:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - МИД Азербайджана распространил заявление генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсефа аль-Усаймина на встрече Контактной группы ОИС по вопросу агрессии Армении против Азербайджана, передает во вторник Trend.

В заявлении сказано:

"Уважаемые дамы и господа.

Прежде всего, выражаю Вам благодарность за участие в этой встрече ОИС по вопросу агрессии Армении против Азербайджана. Это возможность для ОИС еще раз продемонстрировать свою солидарность и устойчивую поддержку Азербайджана, а также внести вклад в мирное урегулирование этого кризиса.

ОИС следит за этим кризисом с 1992 года. Организация всегда осуждала агрессию Армении против Азербайджана, считала незаконной оккупацию значительной части территорий Азербайджана и выражала свой протест на многих платформах.

Государства-члены ОИС, еще раз выразив свою заинтересованность в этом вопросе, призвали к выполнению соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и незамедлительному и безоговорочному выводу войск Армении с оккупированных территорий Азербайджана.

ОИС поддерживает все усилия Азербайджана по информированию международного сообщества о регулярных нарушениях Арменией режима прекращения огня на линии соприкосновения, а также периодическую публикацию Азербайджаном подробных отчетов об этих нарушениях.

Генеральный секретариат ОИС с глубоким беспокойством следит за страданиями более одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане. Секретариат ОИС призвал государства-члены и их соответствующие органы предоставить необходимую материальную и гуманитарную помощь пострадавшим в Азербайджане.

ОИС, всегда призывавший к справедливому и мирному урегулированию Нагорного-Карабахского конфликта, поощряет все усилия и инициативы в этом направлении.

Надеюсь, что сегодняшние дискуссии создадут условия для достижения консенсуса в отношении коллективных и индивидуальных усилий государств-членов ОИС с целью заставить Армению уважать территориальную целостность Азербайджана и безоговорочно покинуть оккупированные территории Азербайджана.

Благодарю за вашу непрестанную поддержку в этом вопросе".

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