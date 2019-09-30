Спикер: Милли Меджлис успешно завершил весеннюю сессию и внеочередные заседания

30 сентября 2019 13:09 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана успешно завершил весеннюю сессию и внеочередные заседания 2019 года.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он сообщил, что Милли Меджлис проделал все работы для поддержки внутренней и внешней политики Президента Ильхама Алиева.

По словам спикера, делегации парламента приняли участие в деятельности международных организаций, в то же время организовали проведение международных мероприятий в Азербайджане.

Огтай Асадов пожелал депутатам удачи в работе осенней сессии парламента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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