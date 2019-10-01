Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в показе документального фильма «Свет за окном» (ФОТО)

1 октября 2019 20:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими в Бакинском театре марионеток состоялся показ документального фильма «Свет за окном», удостоенного премии «ТЭФИ Содружество». Фильм был снят при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Баку медиа-центра.

В мероприятии приняли участие генеральный продюсер и автор идеи – вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Кинокартина «Свет за окном» рассказывает о вечной борьбе добра со злом. Герои фильма стараются ответить на вопрос: - Что нужно сделать, чтобы добро победило в вечном противостоянии со злом? Среди них - человек, который более 20 лет провел в тюрьме и в настоящее время каждый свой день начинает с добра, открыл благотворительную организацию и пишет мотивирующие книги. Другая героиня экранного произведения, несмотря на инвалидность, ведет активный образ жизни: учится в высшем учебном заведении, занимается бальными танцами, готовится к Олимпийским играм, прыгает с парашютом и, таким образом, справляется с трудностями. В фильме отведено особое место детям, которые вместе со своими родителями и врачами ведут борьбу с тяжелыми онкологическими заболеваниями. Несмотря на сложное лечение, которое лишает детей возможности ходить в школу, общаться со сверстниками, они не теряют веры и надежды на полное выздоровление. Каждый герой фильма «Свет за окном» призывает творить добро, всегда верить в лучшее и никогда не падать духом.

Показ документальной ленты произвел глубокое впечатление на зрителей.

После просмотра вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась в интервью журналистам своими эмоциями. Она сказала, что часто навещает больных детей, общается с ними. Именно это вдохновило на создание данного фильма. Лейла Алиева отметила, что идея кинокартины заключается в том, чтобы каждый, кто ее посмотрел, задумался о том, что нужно творить больше добра. Она добавила, что каждый желающий может посмотреть «Свет за окном» на YouTube.

Режиссер и сценарист фильма Олег Шоммер рассказал, что процесс съемок был очень сложным, потому что речь шла о судьбах реальных людей. «Во мне многое поменялось после этого. Я осознал, что мы должны больше помогать друг другу, ставить себя на место других, стараться не причинить боль другому человеку. Самое главное в жизни – это любовь и добро», - отметил Шоммер.

Напомним, что Фестиваль поэзии, искусства и духовности – Насими проводится во второй раз при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана.

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  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в показе документального фильма «Свет за окном» (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в показе документального фильма «Свет за окном» (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в показе документального фильма «Свет за окном» (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в показе документального фильма «Свет за окном» (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в показе документального фильма «Свет за окном» (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в показе документального фильма «Свет за окном» (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в показе документального фильма «Свет за окном» (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в показе документального фильма «Свет за окном» (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в показе документального фильма «Свет за окном» (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в показе документального фильма «Свет за окном» (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в показе документального фильма «Свет за окном» (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в показе документального фильма «Свет за окном» (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в показе документального фильма «Свет за окном» (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в показе документального фильма «Свет за окном» (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в показе документального фильма «Свет за окном» (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в показе документального фильма «Свет за окном» (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в показе документального фильма «Свет за окном» (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в показе документального фильма «Свет за окном» (ФОТО)
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