Фуад Алескеров: Новая Конституция Азербайджана создала основу для коренного изменения правового положения адвокатуры

БАКУ /Trend/ - Новая Конституция Азербайджана создала основу для коренного изменения правового положения адвокатуры.

Об этом помощник Президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом Фуад Алескеров сказал, выступая на международной конференции «Сильная и авторитетная адвокатура – вызовы современности», проводимой в Баку при совместной организации Коллегии адвокатов Азербайджана и Германского общества по международному сотрудничеству в рамках юбилейных мероприятий в связи с адвокатской профессией, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, Конституция, принятая в 1995 году путем референдума, заложила основу для перехода общества на этап строительства современного, демократического, правового государства: «В Азербайджане, где проводятся фундаментальные реформы, развивается свободное предпринимательство, появилась необходимость в учреждении адвокатуры нового типа. Новая демократическая Конституция независимого Азербайджана создала основу для коренного изменения правового положения адвокатуры, а также ее формирования в качестве механизма эффективного обеспечения прав и свобод человека».

Алескеров подчеркнул, что обеспечение прав человека является фундаментальной основой демократического государства и показателем зрелости любого общества: «В этом смысле закон «Об адвокатах и адвокатуре», принятый на новом этапе реформ в 1998 году, имеет большое значение как реальная гарантия закрепленных Конституцией прав и свобод, включая право на получение всеми высококачественной юридической помощи. Этот закон, разработанный с участием Германского общества по международному сотрудничеству, определяет новый статус адвокатов. Также вместе с другими законодательными актами закреплен принцип процессуального равенства сторон».

Помощник Президента Азербайджана отметил, что в указе главы государства от 2019 года об углублении реформ в судебно-правовой системе предусмотрены положения, направленные на расширение финансовой независимости Коллегии адвокатов: «В настоящее время в связи с продолжением судебно-правовых реформ функционируют рабочие группы из сотрудников правоохранительных органов. Мы близки к завершению работы по новому законодательному пакету».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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