Россия и Азербайджан являются важнейшими стейкхолдерами в регионе - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Россия и Азербайджан являются одними из важнейших стейкхолдеров в регионе. Об этом заявил Trend российский аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов, комментируя недавнюю встречу президентов Азербайджана и России в рамках пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Российский эксперт отметил важную значимость того, что две страны поддерживают дружественные отношения на протяжении многих лет и являются стратегическими партнерами в регионе.

По мнению российского эксперта, то что Азербайджан и Россия поддерживают добрососедские отношения, как их охарактеризовал Президент Ильхам Алиев – дорогого стоит.

«То, что в этом году дискуссионный клуб Валдай был ознаменован в первую очередь восточной и ближневосточной тематикой, не говорит о том, что Россия совершает разворот от большого Запада к Большому Востоку, а скорее о том, что политика России многовекторна, и крупные проекты у нее есть буквально по всем направлениям. В то же время такая повестка говорит о том, что проблемы и перспективы Востока на текущий момент наиболее актуальны.

С одной стороны, мы наблюдаем большое число конфликтов разной степени остроты - в Сирии, в Нагорном Карабахе, американо-иранский, все они требуют решения. Владимир Путин во время пленарного заседания большое внимание уделил успехам в борьбе с мировым терроризмом и урегулированию ситуации в Сирии. Ильхам Алиев, в свою очередь, поднял проблему Нагорного Карабаха и отметил политическую импотенцию Совбеза ООН в ее разрешении. И на этой ниве наши страны сближаются, так как для решения территориального спора Азербайджана и Армении мирным путем нужен сильный рефери, роль которого западные институты вроде ООН играют плохо. С другой стороны, нельзя отрицать важную значимость региона с экономической и политической точек зрения», - сказал эксперт.

Он отметил, что проект «Север-Юг», в котором задействован целый ряд стран, в том числе Россия, Азербайджан и Иран. Южный газотранспортный коридор (ЮГК), китайский мегапроект «Один пояс – один путь» – это только два проекта, которые реализуются на Востоке, и по сути, меняют ландшафт современной геополитики.

«Все эти проекты, так или иначе, связаны c Азербайджаном, что повышает его роль как медиатора ближневосточных отношений. Полагаю, что во время закрытой встречи в Сочи, президенты России и Азербайджана обсуждали возможности дальнейшего развития отношений между нашими странами и их место в новой Большой игре», - заявил российский эксперт.

Отметим, что 3 октября в Сочи состоялась неформальная встреча глав государств с участниками XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

В рамках визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Российскую Федерацию состоялась его личная встреча с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы регионального характера.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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