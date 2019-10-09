В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - При организационной поддержке Института востоковедения имени академика Зии Буниятова Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) сегодня состоялась научная конференция посвященная 80-летнему юбилею видного ученого-востоковеда, доктора филологических наук, профессора Аиды Имангулиевой

Как сообщает в среду Trend, в проведенном в НАНА мероприятии приняли участие заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, действительные и член-корреспонденты НАНА, руководители институтов и организаций.

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