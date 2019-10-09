В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)

9 октября 2019 14:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - При организационной поддержке Института востоковедения имени академика Зии Буниятова Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) сегодня состоялась научная конференция посвященная 80-летнему юбилею видного ученого-востоковеда, доктора филологических наук, профессора Аиды Имангулиевой

Как сообщает в среду Trend, в проведенном в НАНА мероприятии приняли участие заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, действительные и член-корреспонденты НАНА, руководители институтов и организаций.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
Новости по теме
Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
Политика 11:27
В Баку почтили память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
Политика 19 сентября 15:01
Такие магистранты в Азербайджане будут получать академическую стипендию
Общество 16 сентября 18:52
В четырех структурах Академии наук Азербайджана избраны новые директора
Общество 16 сентября 18:13
В Каспийском море произошло землетрясение
Общество 13 сентября 22:15
Сотрудники НАНА обследовали остров Хара Зиря
Общество 24 августа 12:24
Лента новостей
Рост цен на перепродажу жилья превысил 5% в Казахстане
Бизнес 15:15
Малайзия может стать хабом для реэкспорта узбекистанской плодоовощной продукции
Бизнес 15:09
Крупная иранская компания может обеспечить шафраном страны мира
Экономика 15:07
КТК-Казахстан продлил тендер на поставку приборов контроля
Тендеры 15:03
В Грузии построен завод по переработке орехов
Финансы 14:59
Американская Epsilon провели ГРП еще на двух месторождениях газа Узбекистана
Энергетика 14:42
В Казахстане отмечен незначительный рост международных резервов
Бизнес 14:40
Завтра в Баку до 24 градусов тепла
Общество 14:36
Названы даты очередных пробных экзаменов для приема на госслужбу в Азербайджане
Общество 14:36