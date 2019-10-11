МИД: Мы уверены, что операция "Источник мира", осуществляемая Турцией, послужит обеспечению мира и стабильности

БАКУ/Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, в заявлении сказано:

"Азербайджан решительно осуждает все формы и проявления терроризма и поддерживает усилия международного сообщества по борьбе с терроризмом. В этом смысле мы уверены, что операция "Источник мира", осуществляемая вооруженными силами Турции," в рамках территориальной целостности Сирии послужит предотвращению террористического риска, возвращению беженцев в свои дома, решению гуманитарных проблем, обеспечению мира и стабильности".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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