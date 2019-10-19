Президент Генеральной Ассамблеи ООН посетит Азербайджан

19 октября 2019 09:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде 22 октября посетит Азербайджан для участия в саммите глав государств и правительств Организации движения неприсоединения, сообщает в субботу Trend со ссылкой на организацию.

Ожидается, что во время визита он обратит внимание на необходимость международного сотрудничества для решения таких важных проблем, как изменение климата, бедность, обеспечение мира и безопасности.

Мухаммед-Банде встретится с молодежью из 40 стран, которые будут присутствовать на первом молодежном саммите, проходящем в кулуарах саммита Организации.

Во время своего визита Мухаммед-Банде встретится с высокопоставленными представителями правительства Азербайджана, выступит в университете АДА в докладом в честь Дня ООН 24 октября, и ознакомится с ходом реализации проектов ООН, направленных на расширение прав и возможностей женщин и содействие эффективному осуществлению Целей устойчивого развития.

Визит завершится 26 октября.

Отметим, что 25-26 октября в Баку состоится XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения и Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Организация движения неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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