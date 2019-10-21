"Метровагонмаш" открыл мемориальную доску Гейдару Алиеву

На территории АО "Метровагонмаш" состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски в честь Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, передает Trend со ссылкой на "Вестник Кавказа".

В свое время, когда Гейдар Алиев был первым заместителем председателя Совета министров СССР, он поручил построить на территории завода и ввести в эксплуатацию вагоносборочный корпус общей площадью 15,8 тыс кв м. Сейчас на этой площади размещены современные цеха основного производства вагонов метро.

В мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы, председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов, заместитель генерального директора АО "Трансмашхолдинг" Артем Леденев и генеральный директор АО "Метровагонмаш" Борис Богатырев.

В ходе мероприятия был подписан контракт на поставку в Баку вагонов метро 765-й серии.

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