"Метровагонмаш" открыл мемориальную доску Гейдару Алиеву

21 октября 2019 17:24 (UTC+04:00)

На территории АО "Метровагонмаш" состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски в честь Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, передает Trend со ссылкой на "Вестник Кавказа".

В свое время, когда Гейдар Алиев был первым заместителем председателя Совета министров СССР, он поручил построить на территории завода и ввести в эксплуатацию вагоносборочный корпус общей площадью 15,8 тыс кв м. Сейчас на этой площади размещены современные цеха основного производства вагонов метро.

В мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы, председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов, заместитель генерального директора АО "Трансмашхолдинг" Артем Леденев и генеральный директор АО "Метровагонмаш" Борис Богатырев.

В ходе мероприятия был подписан контракт на поставку в Баку вагонов метро 765-й серии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
Политика 17:44
Посол Турции: Для нас важно урегулирование нагорно-карабхского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 17:42
Президент Ильхам Алиев наградил Гудрата Гурбанова орденом «Шохрат»
Политика 17:38
В Софии прошла акция посадки деревьев, посвященная 100-летнему юбилею органов дипломатической службы Азербайджана (ФОТО)
Политика 17:29
Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания ряду эстрадных исполнителей
Политика 17:08
Президент Ильхам Алиев принял Гаджибалу Абуталыбова в связи с поданным им заявлением об освобождении от должности
Политика 16:44
Лента новостей
Азербайджанские художники представили свои работы в музейном комплексе Лувра (ФОТО)
Культура 18:58
Комитет: Для прохождения переписи лиц, оставшихся вне процесса, созданы оперативные группы
Общество 18:52
Рост частных инвестиций в Азербайджан в ближайшие годы ожидается на отметке 11%
Бизнес 18:27
Бакинский метрополитен подписал контракт на покупку новых вагонов
Бизнес 18:21
Нахчыванская бисквитная фабрика расширяет ассортимент своей продукции
Бизнес 18:19
В Азербайджане увеличатся поступления в госбюджет от дорожного налога
Экономика 18:18
Министр: В Азербайджане планируется создание двух новых промышленных зон
Бизнес 18:11
В отношении лиц, которые нарушили правила во время ярмарки меда в Баку, будут приняты меры
Экономика 18:07
"Нефтяные скважины" азербайджанки в Великобритании (ФОТО)
Культура 18:03