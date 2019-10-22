МИД Азербайджана об участии Армении в саммите Движения неприсоединения в Баку

БАКУ/Trend/ - От Армении на данный момент не поступало обращение об участии в саммите Движения неприсоединения в Баку.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал замминистра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов в ходе пресс-брифинга.

Отметим, что Армения является страной-наблюдателем в Движении неприсоединения.

«Мы проводим регистрацию онлайн. Желающие участвовать в работе саммита подают заявки. Пока от Армении такой заявки не поступало», - сказал Гасанов.

Отметим, что 25-26 октября в Баку состоится XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения и Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.