Освобождены от должности двое завотделов Кабмина Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Освобождены от должности два заведующих отделом Кабинета министров Азербайджана, передает в четверг Trend со ссылкой на сайт Кабмина.

Согласно информации, заведующий отделом по гуманитарным и социальным вопросам Муса Алекперов и заведующий отделом по коммуникационным, строительным и коммунально-хозяйственным вопросам Гасым Абдуллаев освобождены от занимаемой должности. Пока на их место нет новых назначений.

Отметим, что в Кабинете министров вакантны должности руководителя аппаратом, помощника премьер-министра, заведующего юридическим отделом, заведующих отделом по вопросам гуманитарных и социальных дел, отделом по вопросам коммуникации, строительства и коммунального хозяйства, руководителя управления делами.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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