Огтай Асадов: Азербайджан готов к конструктивному диалогу и сотрудничеству с институтами СЕ

25 октября 2019 11:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов к конструктивному диалогу и сотрудничеству с институтами Совета Европы (СЕ).

Асадов, выступая в связи с темой конференции - "Общий европейский дом: предстоящие 70 лет", коснувшись отношений Азербайджана и СЕ, отметил, что Азербайджан разделяет принципы и ценности Совета Европы в области прав человека и демократии, а также довел до внимания, что для их реализации в стране, под руководством главы государства, проводятся целенаправленные меры.

Он подчеркнул, что Азербайджан готов к конструктивному диалогу и сотрудничеству с институтами СЕ, в том числе и с Парламентской Ассамблеей и отметил, что в стране проводятся последовательные меры по осуществлению План действий СЕ по Азербайджану, охватывающие 2018-2019 годы.

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