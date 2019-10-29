Азербайджан примет участие в заседании Бюро ПА Евронест в Киеве

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова отправится завтра с однодневным визитом в Киев для участия в заседании Бюро ПА Евронест, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу парламента.

На мероприятии будут рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью ПА Евронест.

Гафарова выразит мнения и предложения по вопросам, вынесенным на заседание Бюро.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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