Т.н. "Нацсовет" отменил акцию, запланированную на 2 ноября

БАКУ /Trend/ - Так называемый "Нацсовет" отменил несанкционированную акцию, назначенную на 2 ноября.

Об этом в своем интернет-канале сообщил председатель партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, сообщает в четверг Trend.

Напомним, что в Исполнительной власти города Баку рассмотрели обращение в связи с митингом "Нацсовета" и дали разрешение на его проведение 2 ноября с 15:00 до 17:00 на Гарадагской учебно-спортивной базе "Спортивного клуба Нефтчи" на улице 28 мая поселка Локбатан.

Однако председатель ПНФА Али Керимли заявил, что акция будет несанкционированной и пройдет рядом со станцией метро "28 мая" в Насиминском районе. МВД и Генеральная прокуратура предупредили организаторов митинга.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.