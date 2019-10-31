Т.н. "Нацсовет" отменил акцию, запланированную на 2 ноября

31 октября 2019 21:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Так называемый "Нацсовет" отменил несанкционированную акцию, назначенную на 2 ноября.

Об этом в своем интернет-канале сообщил председатель партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, сообщает в четверг Trend.

Напомним, что в Исполнительной власти города Баку рассмотрели обращение в связи с митингом "Нацсовета" и дали разрешение на его проведение 2 ноября с 15:00 до 17:00 на Гарадагской учебно-спортивной базе "Спортивного клуба Нефтчи" на улице 28 мая поселка Локбатан.

Однако председатель ПНФА Али Керимли заявил, что акция будет несанкционированной и пройдет рядом со станцией метро "28 мая" в Насиминском районе. МВД и Генеральная прокуратура предупредили организаторов митинга.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Несанкционированный митинг в Баку будет отменен
Политика 17:32
Генпрокуратура: Али Керимли нанес телесные повреждения двум сотрудникам полиции
Общество 21 октября 15:38
Али Керимли должен ответить перед законом – мнения экспертов
Политика 21 октября 12:43
ГУПГБ: Али Керимли был освобожден после дачи объяснительной
Общество 20 октября 01:47
Митинг "Национального совета" на 19 октября отложен (ФОТО)
Общество 19 октября 10:19
Али Керимли нечего было сказать и постыдившись он не явился на пикет с участием 50 человек — Эльман Мамедов
Политика 9 октября 15:33
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Жизнь в районах должна принять более динамичный характер
Политика 23:33
Президент Ильхам Алиев: Вы должны жить заботами граждан, изучать их проблемы, проводить правильный анализ
Политика 23:25
Число жертв вейпинга в США достигло 37 человек
США 23:08
Президент Ильхам Алиев: Я часто совершаю поездки в районы, чтобы услышать от людей о проблемах
Политика 22:50
Президент Ильхам Алиев: Если услышу, узнаю, что вы идете по неверному пути, то будете серьезно наказаны
Политика 22:47
Армия Израиля сообщила, что у границы с Газой прозвучали сирены воздушной тревоги
Израиль 22:35
Президент Ильхам Алиев: Стоящие перед вами основные задачи заключаются в обеспечении социально-экономического развития районов, которыми вы будете руководить
Политика 22:22
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане необходимо создать единство между опытом и динамизмом молодежи
Политика 22:19
Мусаватисты также поддержали предложение Джамиля Гасанли об отмене митинга
Политика 22:16