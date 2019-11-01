Обнародованы дни приема ответственных сотрудников Администрации Президента Азербайджана

1 ноября 2019 15:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Обнародован график приема граждан в ряде городов и районов республики ответственными сотрудниками Администрации Президента Азербайджана в ноябре 2019 года, сообщает в пятницу Trend.

Дни приема приводятся ниже:

14 ноября 2019 года

1.Лерикский район

2.Бардинский район

3.Кяльбаджарский район

4.Гобустанский район

5.Самухский район

28 ноября 2019 года

1.город Ширван

2.Гусарский район

3.Загатальский район

4.Геранбойский район

5.Саатлинский район

Примечание: Прием начинается в 10.00.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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