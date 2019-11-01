Обнародованы дни приема ответственных сотрудников Администрации Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародован график приема граждан в ряде городов и районов республики ответственными сотрудниками Администрации Президента Азербайджана в ноябре 2019 года, сообщает в пятницу Trend.
Дни приема приводятся ниже:
14 ноября 2019 года
1.Лерикский район
2.Бардинский район
3.Кяльбаджарский район
4.Гобустанский район
5.Самухский район
28 ноября 2019 года
1.город Ширван
2.Гусарский район
3.Загатальский район
4.Геранбойский район
5.Саатлинский район
Примечание: Прием начинается в 10.00.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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