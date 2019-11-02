Делегация парламента Туркменистана совершит рабочий визит в Азербайджан

АШХАБАД /Trend/ - В первой декаде ноября планируется рабочий визит делегации Меджлиса (парламента) Туркменистана в Баку, сообщает Trend в субботу со ссылкой на туркменское правительство.

Как ожидается, состоится встреча с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Огтаем Асадовым.

Делегация также ознакомится с деятельностью службы «ASAN» - Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

В рамках визита предусмотрено проведение ряда мероприятий и встреч, нацеленных на обмен опытом в области законотворческой практики, на развитие межпарламентского сотрудничества.

"Это обретает особое значение в контексте активизации двусторонних отношений, успешно развивающихся по всему спектру", - пишет в своем комментарии госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

(Автор: Гусейн Гасанов)

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