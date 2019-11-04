Азербайджанский депутат навестил в больнице правозащитника Огтая Гюльалыева

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Мирзазаде навестил правозащитника Огтая Гюльалыева в больнице, сообщает в понедельник Trend.

«Навестил правозащитника Огтая Гюльалыева в Республиканской нейрохирургической больнице, где он получает лечение. Увидел его в реанимационном отделении, поговорил с главврачом, оперировавшим его хирургом, реаниматологом. Состояние его продолжает оставаться стабильно тяжелым, он находится в глубокой коме, получает интенсивное лечение, вводятся необходимые препараты. Его лечение находится под серьезным контролем. Семье, близким друзьям разрешено его посещать. Их информируют о его состоянии и ходе лечения. Желаю Огтаю Гюльалыеву скорейшего выздоровления», - сказал Мирзазаде.

Напомним, что 29 октября около 17:20 Огтай Гюльалыев был сбит на пересечении улиц 28 Мая и Пушкина в Насиминском районе Баку автомобилем марки "Hyunadi Accent" (90-PZ-543), управляемым Кенаном Абдуллаевым, сообщал ранее Trend со ссылкой на Главное управление полиции г. Баку. Водитель автомобиля доставил пострадавшего в Клинический медцентр.

Сотрудники Насиминского РУП осмотрели место происшествия и автомобиль, водитель был опрошен, проведены наркотест и тест на алкоголь. По факту следственный отдел Насиминского РУП возбудил уголовное дело по ст. 263.1 УК Азербайджана, ведется следствие.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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