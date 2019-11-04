Азербайджанский депутат навестил в больнице правозащитника Огтая Гюльалыева

4 ноября 2019 12:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Мирзазаде навестил правозащитника Огтая Гюльалыева в больнице, сообщает в понедельник Trend.

«Навестил правозащитника Огтая Гюльалыева в Республиканской нейрохирургической больнице, где он получает лечение. Увидел его в реанимационном отделении, поговорил с главврачом, оперировавшим его хирургом, реаниматологом. Состояние его продолжает оставаться стабильно тяжелым, он находится в глубокой коме, получает интенсивное лечение, вводятся необходимые препараты. Его лечение находится под серьезным контролем. Семье, близким друзьям разрешено его посещать. Их информируют о его состоянии и ходе лечения. Желаю Огтаю Гюльалыеву скорейшего выздоровления», - сказал Мирзазаде.

Напомним, что 29 октября около 17:20 Огтай Гюльалыев был сбит на пересечении улиц 28 Мая и Пушкина в Насиминском районе Баку автомобилем марки "Hyunadi Accent" (90-PZ-543), управляемым Кенаном Абдуллаевым, сообщал ранее Trend со ссылкой на Главное управление полиции г. Баку. Водитель автомобиля доставил пострадавшего в Клинический медцентр.

Сотрудники Насиминского РУП осмотрели место происшествия и автомобиль, водитель был опрошен, проведены наркотест и тест на алкоголь. По факту следственный отдел Насиминского РУП возбудил уголовное дело по ст. 263.1 УК Азербайджана, ведется следствие.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Депутат: Призыв Джамиля Гасанли к Западу ввести санкции против Азербайджана - за пределами человечности
Политика 1 ноября 21:16
Состояние Огтая Гюльалыева стабильно тяжелое - минздрав
Происшествия 31 октября 11:02
Возбуждено уголовное дело по факту автонаезда в Насиминском районе Баку (ВИДЕО)
Происшествия 30 октября 12:34
Минздрав Азербайджана о состоянии Огтая Гюльалыева
Общество 30 октября 12:23
Депутат: Последние структурные и кадровые изменения способствуют усилению экономики
Политика 24 октября 16:55
Айдын Мирзазаде: Азербайджано-китайские отношения основаны на принципах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества
Политика 17 сентября 18:22
Лента новостей
Валютные резервы Центрального банка Азербайджана выросли
Финансы 14:08
Завод «Электрогаз» определился со сроками и направлениями экспорта отопительных систем комби
Бизнес 14:07
В 9 селах Шамахинского района нет газа (ФОТО)
Общество 14:04
Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
Общество 14:04
Игра в невидимые карты, или Как азербайджанский менталист шокировал певицу (ВИДЕО)
Интересное 14:02
ЕС и ЕИБ окажут финансовую поддержку грузинским микропредприятиям
Финансы 14:01
Директор Азербайджанского национального музея искусств покажет свои картины
Культура 13:58
Турция вернет ранее задержанных террористов ИГ в страны происхождения – Глава МВД
Турция 13:57
ЦИК Азербайджана провел семинар, посвященный рассмотрению обращений в связи с выборами (ФОТО)
Политика 13:55