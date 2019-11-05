В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)

5 ноября 2019 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По приглашению одной из авторитетных еврейских организаций США – Альянса евреев-республиканцев (Jewish Republican Alliance - JRA), генконсул Азербайджана в Лос-Анжелесе Насими Агаев выступил перед членами организации с презентацией об Азербайджане, сообщает во вторник Trend со ссылкой на генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Выступившие на презентации соучредители Альянса Мич Сильберман и Марк Видавер, отметили стратегическую важность Азербайджана для США и Израиля, высоко оценили давние традиции толерантности и мультикультурализма страны.

В своем выступлении генконсул Насими Агаев рассказал об истории независимости Азербайджана, о создании в 1918 году первой республики – АДР, о том, что эта республика была первым светским и демократическим государством в мусульманском мире, и попала в историю как первая мусульманская страна, предоставившая женщинам избирательное право, о межконфессиональной гармонии в Азербайджане, о давних традициях мультикультурализма и толерантности.

Генконсул подчеркнул, что в стране, большая часть населения которой исповедует ислам, мирно, гармонично, в условиях взаимопонимания и добрососедства проживают люди, принадлежащие к христианской, еврейской и другим религиям.

Агаев добавил, что сохранение и развитие традиций, исторически существующих в Азербайджане, а также пропаганда ценностей мультикультурализма всегда находятся в центре внимания руководства страны.

Кроме того, Агаев отметил, что Азербайджан и Израиль давно и успешно сотрудничают в различных сферах.

В своем выступлении генконсул также рассказал об агрессии и захватнической политике Армении против Азербайджана, отметил, что в защите наших земель принимали участие и, являющиеся гражданами нашей страны евреи, а один из них – горский еврей Альберт Агарунов, героически погиб при обороне Шуши и стал Национальным героем Азербайджана. Он добавил, что в самое ближайшее время в Баку планируется официальное открытие памятника Альберту Агарунову.

После выступления Агаев ответил на многочисленные вопросы участников.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
  • В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
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