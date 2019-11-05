Президент Ильхам Алиев выделил два миллиона манатов на строительство мастерской по производству ковров в Геранбое

5 ноября 2019 16:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству, оснащению оборудованием и станками мастерской по производству ковров и созданию инфраструктуры для Ходжалинского филиала в поселке Юхары Агджакенд Геранбойского района.

Согласно распоряжению, в целях строительства, оснащения оборудованием и станками мастерской по производству ковров и создания инфраструктуры для Ходжалинского филиала в поселке Юхары Агджакенд Геранбойского района из суммы, указанной в подпункте 1.24.14 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам» Открытому акционерному обществу «Азерхалча» выделяется 2,0 (два) миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части один настоящего Распоряжения.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

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