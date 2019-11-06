Обнародованы названия СМИ для агитации на муниципальных выборах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Для проведения предвыборной агитации в СМИ на предстоящих муниципальных выборах, назначенных на 23 декабря 2019 года, политическим партиям, кандидаты которых зарегистрированы в более чем половине муниципалитетов страны, блокам политических партий будут выделены бесплатный эфир и места для публикаций в СМИ.

Об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана, передает в среду Trend.

Как говорится в сообщении, это компания «Общественное телерадиовещание», газета «Азербайджан», «Халг газети» и газета «Бакинский рабочий».

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