Политолог: Сегодня высшим руководством Азербайджана предпринимаются энергичные меры для того, чтобы устранить препятствия на пути развития общества

БАКУ/Trend/ - Проводимые в Азербайджане кадровые реформы дополняют те структурные реформы, которые были начаты несколькими годами раньше и сегодня так же осуществляются параллельно с омоложением кадрового состава руководителей различных звеньев.

Об этом сказал Trend глава клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

Политолог отметил, что сегодня, прежде всего на передний план выдвигается задача повышения эффективности государственного управления, которая реализуется параллельно с программами по развитию ненефтяного сектора, укреплению основ рыночной экономики, диверсификации экономических возможностей Азербайджана, а также более тесной интеграции Азербайджана в систему международных и региональных экономических отношений:

«И естественно, этим задачам должны соответствовать новые кадры, по-новому мыслящие, и которые могли бы внедрять в азербайджанских реалиях те достижения, которые имеют место в мировой практике. И самое главное, этот процесс должен идти параллельно с активизацией роли гражданского общества.

Президент нашей страны неоднократно говорил, что за реформами необходим общественный контроль. Сегодня не секрет, что при ряде министерств сформированы общественные советы, которые дают рекомендации по деятельности этих министерств, ведомств и участвуют в разработке каких-то программных материалов. А молодым кадрам, как раз следует координировать или же соотносить свою деятельность с запросами общества, быть мобильными, гибкими, креативными. Сегодня эти качества необходимы руководителям. Я думаю, эти новые назначения призваны стимулировать ту динамику, которая наметилась в последнее время.

Но с другой стороны надо уточнить, как говорил президент, здесь недопустима кампанейщина, недопустимы перекосы, перегибы. Дело в том, что человек, который соответствует всем этим критериям, скажем более динамично и прогрессивно мыслящий, открытый для общества, он в принципе может быть человеком и более пожилого возраста со значительным опытом. Здесь главное не возраст, а умение, способности, навыки которые могли бы пригодиться в новых условиях.

Если обратиться к мировой практике, то без труда можно обнаружить, что во многих странах мира наряду с молодежью работают и управленцы более пожилого возраста, но эти управленцы соответствуют требованиям дня, они достаточно прогрессивно мыслят и в немалой степени вносят определенную динамику в общественные или политические процессы своих стран. Я думаю, что этот опыт тоже следует заимствовать. То есть все должно происходить в гармонии.

Но с другой стороны, и президент об этом говорил, что если молодые кадры не соответствуют тем требованиям, которые им предопределяются, они должны уходить. И эта практика тоже должна быть распространена, поскольку в случае если кадры не соответствуют тем параметрам, требованиям, которые им предъявляются их следует заменять новыми. Самое главное, чтобы процесс не тормозился. Чтобы процесс обновления общества продолжался, государственные институты, институты управления обновлялись в соответствии с потребностями общества. И чтобы те принципы, те подходы к управлению, о которых говорил глава государства, продолжали реализовываться».

Эксперт выразил надежду, что данный процесс будет носить перманентный характер, а не будет приурочен разово к каким то событиям или кампаниям:

«Надеюсь, этот процесс будет носить естественный характер, присущий любому обществу. Любое общество не статично, оно динамично развивается и должно развиваться, и все препятствия, которые мешают этому развитию, должны устраняться. В данном случае наверное следует отметить, что сегодня высшим руководством страны предпринимаются энергичные меры для того, чтобы устранить препятствия на пути развития общества, но опять же этот процесс должен идти в гармонии с развитием общественных институтов, в частности важного института общественного контроля, который, я думаю, наряду с этими процессами так же будет развиваться».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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