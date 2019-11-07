Оппозиция, не верящая в демократию, не может сулить счастье народу – Нахид Джафаров

7 ноября 2019 11:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Те, кто сегодня представлен в оппозиции, не заинтересованы в развитии и обновлении. Но причина проблемы не в возрасте, а в том, что старшее поколение не заинтересовано в переменах, поскольку в нем, в основном, представлены бывшие комсомольцы, которые выросли с чувством ненависти к демократии.

Об этом сказал блогер Нахид Джафаров, сообщает в четверг Trend.

Касаясь «круглого стола», проведенного в штабе партии Мусават пятого ноября, по инициативе башгана партии, с участием лидеров политических партий и политиков, он отметил, что базовое мышление оппозиционеров о политике сформировано надуманными мифами о Сталине.

«Это можно наблюдатьи в том культе личности, подобной Сталинскому, который они сформировали в отношении самих себя в руководимых ими же партиях. Представители этого поколения не могут принести счастье народу. Эти люди не верят в саму демократию, иначе бы руководствовались демократическими принципами в структурах, которые они возглавляют".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)

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