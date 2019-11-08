Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Камбоджи

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Камбоджи Нородому Сиамони. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня независимости.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Камбоджей и впредь будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества в соответствии с интересами наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – мира и процветания", - говорится в письме главы государства.

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