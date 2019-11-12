Огтай Асадов: Бюджетный пакет 2020 г. подразумевает положительные перемены в стране

БАКУ /Trend/ - Благодаря успешной политике, проводимой Президентом Азербайджана, наблюдается развитие во всех сферах экономики страны.

Об этом сказал спикер Милли Меджлиса (парламента) Огтай Асадов, выступая на пленарном заседании парламента, сообщает во вторник Trend.

Асадов отметил, что в стране проводятся важные структурные реформы, вследствие чего в последнем отчете Всемирного банка Азербайджан занял место среди 20 самых успешных стран в сфере реформ: «Реформы, последовательно проводимые в Азербайджане, укрепили экономический потенциал страны».

По словам спикера, за прошедшие 9 месяцев ВВП вырос на 2,5%, стремительно развивается ненефтяная промышленность. Как было отмечено на экономическом совещании, проведенном 15 октября, работа, проведенная в ненефтяном секторе, привела к росту в этой сфере.

Огтай Асадов подчеркнул, что бюджетный пакет 2020 года подразумевает положительные перемены в стране.

Спикер добавил, что стратегические валютные запасы Азербайджана превысили 48 миллиардов долларов: «За 9 месяцев текущего года доходы населения выросли на 8,9 процента, а инфляция составила 2,6 процента, что говорит о росте благосостояние народа».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.