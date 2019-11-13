Азербайджан один из ключевых государств прикаспийского региона - политолог

БАКУ/Trend/ - Роль Азербайджана на международной арене представляется очень важной.

Об этом сказал Trend белорусский политолог Алексей Дзермант.

По мнению политолога, важную роль в этом вопросе играет геополитический фактор:

«По сути, Азербайджан это один из ключевых государств прикаспийского региона, который заметен своей активной позицией и отстаиванием своих интересов. Помимо этого, Азербайджан это своеобразный ключ к Ближнему Востоку, к Передней Азии. Другими словами, от стабильности в Азербайджане зависит в целом стабильность в регионе. И поэтому экономическая, военно-политическая стабильность Азербайджана во многом является стабилизирующим фактором в достаточно сложном регионе, где пресекаются интересы многих игроков, а Азербайджан своей политикой стабилизирует их и приводит к некоему общему знаменателю», - сказал Дзермант.

Эксперт считает, что именно эта позиция Азербайджана может быть востребована в евразийских интеграционных процессах:

«Мы видим, что сегодня Евразия объединяется, этот процесс будет происходить и дальше. Мы наблюдаем активизацию евразийской интеграции на примере Узбекистана. Эта страна проявляет интерес к евразийской интеграции, внутри страны идут дискуссии об этом. Я думаю, что со временем Азербайджан тоже может подключиться в той или иной форме к евразийской интеграции, это будет поддержано всеми остальными ключевыми игроками в регионе.

Сегодня у России с Турцией наблюдается очень интенсивный период сближения, и я думаю, что Азербайджан также может использовать новые открывающиеся возможности для отстаивания и продвижения своих интересов в интеграционных образованиях. То есть нужно уже сейчас активизировать усилия в этом направлении. Потому, что участие Азербайджана в евразийской интеграции может принести ему экономические и политические плюсы.

Кроме того, у инициаторов евразийской интеграции, есть понимание, что включение в интеграционные проекты тюркских стран, тюркских государств, в частности Азербайджана - может усилить евразийскую интеграцию», - подытожил политолог .

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

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