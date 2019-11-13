Президент Ильхам Алиев принял зампреда и главу комитета Совфеда России, председателя Народного собрания Дагестана (ФОТО) (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:05)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял заместителя председателя Совета федерации России Ильяса Умаханова, председателя комитета по региональным вопросам Совета федерации России Сергея Меликова, председателя Народного собрания Дагестана Хизри Шихсеидова и советника председателя Народного собрания Дагестана Магомеда Гурбанова, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Приветствуя гостей, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Рад вас снова видеть. Добро пожаловать!

Очень рад, что вы будете участвовать в важном мероприятии – Саммите лидеров мировых религий. Это событие очень важное для нашей страны. Думаю, что и для всех участников. Я очень рад, что Российская Федерация представлена на очень высоком уровне, на уровне руководства Совета Федерации, руководства братского Дагестана, также ожидается участие Его святейшества Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, много гостей из разных стран. Думаю, что это мероприятие придаст хороший импульс дальнейшему развитию межкультурного диалога, диалога цивилизаций.

Как вы знаете, в Азербайджане проводится много мероприятий такого порядка и Бакинский гуманитарный форум, который проводится регулярно под патронатом президентов России и Азербайджана, и традиционный Форум по межкультурному диалогу, который поддерживается международными организациями, в том числе ООН, ЮНЕСКО и другими. Таким образом, Азербайджан уже давно стал местом проведения мероприятий гуманитарного характера, которые сближают народы, сближают представителей различных религий.

Но и, конечно, это хорошая возможность поговорить по вопросам двусторонней повестки. Она очень насыщенная и контакты на высоком уровне дают очень мощный импульс развитию наших отношений. У меня состоялось несколько встреч с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Особо вспоминаю встречу в Пекине во время конференции «Один пояс, один путь». Несмотря на очень напряженный график мероприятий, мы нашли время очень обстоятельно поговорить по многим вопросам. И также приглашение Президента России участвовать в Валдайском форуме также воспринято как знак уважения к нам, и знак доброго отношения. И также в рамках форума состоялась моя встреча с Президентом России, на которой также мы продолжили дискуссии по двусторонней повестке дня.

Конечно же, ваша делегация во главе с Валентиной Ивановной Матвиенко, которая посещала нас весной, также дала хороший толчок отношениям и в межпарламентском направлении, в целом, по двусторонней повестке дня. Так что думаю, хорошая возможность еще раз пройтись по важным вопросам и, конечно же, рад видеть представителей братского Дагестана в лице Хизри Исаевича и Магомеда и Вас – мы видимся впервые. Добро пожаловать, но и, конечно, наш дорогой брат Ильяс также представляет братский для нас край.

Еще раз добро пожаловать.

Выступивший заместитель председателя Совета Федерации Российской Федерации Ильяс Умаханов сказал:

- Уважаемый Ильхам Гейдарович, хотим Вас поблагодарить за то, что Вы нашли время встретиться с российской делегацией, которая по стечению обстоятельств оказалась в основном дагестанской. Но при этом я хочу сказать, что нам конечно очень важно было принять участие в Саммите лидеров мировых религий. Это уже второй саммит. Мне посчастливилось принимать участие в первом саммите. Мы с большим уважением и интересом будем наблюдать за ходом этого Саммита. Потому что на 137-й Ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге была выдвинута инициатива о проведении Всемирной конференции руководителей парламентов. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла соответствующую резолюцию о проведении этой конференции 21 мая 2022 года в России. Получено одобрение Президента Российской Федерации об этой конференции, посвященной этническим и межконфессиональным вопросам. Поэтому это для нас, конечно, чрезвычайно важно участвовать во втором саммите, наблюдать за его ходом.

Одновременно я хочу сказать о том, что мы с нетерпением ждем визита Первого вице-президента, многоуважаемой Мехрибан Алиевой в Москву. Будет открытие павильона «Азербайджан» на ВДНХ, также состоится Межрегиональный форум.

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