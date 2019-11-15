Этой ночью из Германии в Баку отправлены 140 эмигрантов (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Этой ночью из Германии в Баку отправлены 140 эмигрантов. Информация об этом распространена в соцсетях, сообщает в пятницу Trend.

Сообщается, что они уже находятся в Баку. Депортированных встретили сотрудники правоохранительных органов, после допроса они были отпущены.

Отмечается, что операции по депортации, проводимые в Германии, будут продолжены.

Напомним, что ранее была распространена информация о том, что за последние два дня из Германии были депортированы 12 граждан Азербайджана.

По информации, среди депортированных - Афган и Ульвия Муталлимовы, проживавшие в городе Гесеке, провинции Северная Рейн-Вестфалия, мусаватист из города Ахен Тогрул Мамедов, Азер Алиев со супругой и двумя детьми из города Хамм, Имран Давудов, Ульвия Давудова и их дети 11-летняя Фатима и 9-летний Биннат из провинции Бавария. Кроме этого, из города Гунценхаузен был депортирован член Европейского координационного центра "Мусават" Тарьель Рустамов.

Граждане Азербайджана были депортированы в Азербайджан трансферными рейсами из аэропортов Байройт и Дюссельдорфа.

Хотя они неоднократно обжаловали решение Федерального управления по миграции и беженцам Германии (BAMF), относительно предоставления убежища, им не удалось избежать депортации.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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