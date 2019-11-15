Азербайджан вышел на качественно новый этап развития - академик

БАКУ /Trend/ - Президент занимает особое место в деле развития государственности и системы государственных органов власти.

Об этом сказал Trend доктор юридический наук, профессор кафедры международного права Национального авиационного университета Украины, академик Украинской академии наук Ариф Гулиев.

Он отметил, что сегодня политико-экономический курс великого лидера Гейдара Алиева, выражающий интересы всех слоев общества, защищающий права и свободы людей, национальные, государственные интересы и наивысшие ценности открытого общества, успешно продолжает действующий Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Президент Ильхам Алиев – успешный и прагматичный политик, он очень популярен в мире, в том числе и в Украине, у него положительный имидж в международных кругах. Тот уровень, который Президент Ильхам Алиев демонстрирует в управлении государством, создает благоприятные условия для эффективного развития и позиционирования Азербайджана среди стран мира. Сегодня практически без преувеличения можно утверждать, что Азербайджан превращается в государство мирового уровня. Это еще одно следствие грамотной внешнеполитической стратегии Азербайджана реализуемой под руководством Ильхама Алиева.

Ильхам Алиев не только успешно продолжил политику общенационального лидера Гейдара Алиева, но и доказал, что он реальный политик, способный на самостоятельные действия, принятие мудрых и правильных решений.

Конечно, можно было бы на цифрах и фактах продемонстрировать тот огромный объем работы, которую проделал Президент Азербайджана Ильхам Алиев за время своего президентства, однако и этого скептикам и предвзятым недоброжелателям будет мало. В таком случае можно порекомендовать только одно – оглянуться вокруг.

Я, конечно, не буду оригинален, если скажу, что Ильхам Алиев вывел Азербайджан на качественно более высокий уровень развития, но это действительно так.

Посмотрите, сегодня в стране высокими темпами развиваются такие сферы, как строительство, туризм, растет благосостояние населения, осуществляются крупные проекты для того, чтобы Азербайджан был узнаваем как в Европе, так и во всем мире. А сколько международных мероприятий проводится в Азербайджане. К примеру, последним достижением Азербайджана является XVIII саммит Движения неприсоединения, который прошел в Баку. Так же в эти дни проходит II Саммит мировых религиозных лидеров в столице Азербайджана. Почти каждый месяц в Баку проводятся международные форумы – экономические, по культуре, по диалогу цивилизаций. В Баку обсуждаются политические вопросы, вопросы регионального значения. Сегодня Азербайджан – не просто точка на карте мира, а процветающая страна, которой по праву можно гордиться».

Коснувшись армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, профессор напомнил о политике терроризма, проводимой армянскими захватчиками и важности борьбы с терроризмом:

«Следует напомнить, что в борьбе с терроризмом особая роль принадлежит Президенту — главе государства, как гаранту Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Именно Президент несет персональную ответственность за эффективную работу механизма защиты Конституции и прав человека. Он обязан принимать все необходимые меры по охране суверенитета государства, его независимости и государственной целостности, обеспечивать согласованное функционирование и взаимодействие всех государственных органов власти.

Азербайджанская Республика во главе с Президентом Ильхамом Алиевым полностью поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с этим злом и занимает позицию однозначного осуждения сепаратизма и терроризма во всех их формах и проявлениях вне зависимости от политических, экономических, религиозных и иных мотивов.

Из личной дипломатической практики знаю, что Украина как стратегический партнер тесно сотрудничает с Азербайджаном в сфере противодействия терроризму и сепаратизму, и это очень положительный факт. Считаю, что с помощью полномочных переговорщиков удастся достичь стабильности и мира».

По мнению академика, говоря об успехах внешней политики, следует отметить, что азербайджанское государство, опираясь на идеологию азербайджанства, прилагает усилия для решения проблем азербайджанцев, проживающих за границей, для организационного становления и укрепления солидарности азербайджанцев всего мира:

«В то же время азербайджанцы за рубежом играют все более активную роль в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни стран проживания и вносят большой вклад в дело расширения взаимосвязей с Азербайджаном. Они демонстрируют решительность в донесении до мировой общественности правды об Азербайджане, пропаганде богатого культурного наследия».

По мнению Гулиева, постепенно растет вклад Азербайджана в дело обеспечения безопасности в мире, также Азербайджан в значительной степени содействует ведению межчеловеческого, межрелигиозного диалога, во многом способствующего безопасности:

«Неслучайно сегодня Азербайджан известен в мировом масштабе как один из центров мультикультурализма. Проводимые в Баку многочисленные международные мероприятия получают высокую оценку крупнейших международных организаций, в том числе ООН и ЮНЕСКО.

По словам академика, претворяя в жизнь курс Гейдара Алиева по сохранению и развитию национально-культурных ценностей, Ильхам Алиев проявляет особую заботу об историческом прошлом, настоящем и будущем азербайджанского народа:

«Президент Ильхам Алиев вместе со своей супругой, первой леди Азербайджана Мехрибан ханум, уделяет большое внимание пропаганде азербайджанской культуры, искусства и музыки во всем мире. Он, как мудрый государственный деятель и дальновидный политик, проводит линию воспитания здоровой молодежи, что обеспечит народу здоровое будущее».

В заключение академик заявил, что центральное место в политической системе Азербайджана отведено человеку, его правам и свободам, принципам демократического и правового государства, а это однозначно говорит о том, что республика вышла на качественно новый этап развития.

Автор: Гусейн Сафаров

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