В Москве пройдет Азербайджано-Российский межрегиональный форум

БАКУ /Trend/ - В Москве 22 и 23 ноября пройдет 10-й Азербайджано-Российский межрегиональный форум.

Как сообщает в понедельник Trend, в двухдневном мероприятии примут участие официальные лица, депутаты представители бизнес-кругов Азербайджана и России. В рамках форума будут организованы расширенные заседания Азербайджано-Российскиого и Российско-Азербайджанского рабочих советов, "круглые столы " по промышленной, туристической, сельскохозяйственной и гуманитарной сферам, а также пленарное заседание.

Помимо этого, в рамках визита в Москву азербайджанской делегации состоится открытия павильона "Азербайджан" на Выставке достижений народного хозяйства.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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