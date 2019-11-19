Делегация парламента Азербайджана примет участие в пленарном заседании ПА СНГ (версия 2)

19 ноября 2019 14:04 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Делегация Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана во главе со спикером Огтаем Асадовым с 20 по 22 ноября будет находиться в Санкт-Петербурге для участия в очередном пленарном заседании Парламентской ассамблеи (ПА) СНГ и ее Совета, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.

В составе делегации также депутаты Ханлар Фатиев, Фазаиль Агамалы, Миркязым Кязымов, Бахтияр Алиев, руководитель Аппарата парламента Сафа Мирзоев.

На заседании Совета ПА СНГ будут рассмотрены вопросы, которые предстоят к обсуждению на пленарной сессии. Также на заседании будут затронуты вопросы организации наблюдения за выборами в странах-членах структуры, работа, проведенная в этой сфере в Казахстане, Беларуси и Узбекистане, мероприятия, посвященные 75-летию Победы над фашизмом во II Мировой войне, финансирование работы организации и др.

На пленарной сессии структуры будут рассмотрены нормативно-правовые акты, модельные законы по подсчету экологического ущерба, социальному туризму, о рекламе, вопросы по созданию национальных центров по экологической безопасности, направления деятельности ПА СНГ на следующий год.

Члены делегации примут участие в заседаниях постоянных комитетов ПА СНГ.

В рамках визита Огтай Асадов проведет встречи с главами делегаций, участвующих в мероприятиях.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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