Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с премьер-министром России Дмитирием Медведевым (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 21 ноября находящаяся с официальным визитом в Российской Федерации Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева прибыла в Дом приемов Правительства России.
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев встретил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву.
Затем состоялась встреча Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой с председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.
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