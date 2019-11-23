Депутат: Азербайджан и Россия всегда поддерживали друг друга в международных организациях

БАКУ /Trend/ - Отношения между регионами Азербайджана и России также развиваются, регулярно проводятся межрегиональные бизнес-форумы и другие мероприятия с участием предпринимателей обеих стран. Эти мероприятия оказывают важное влияние на развитие связей между двумя государствами.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) от правящей партии «Ени Азербайджан» Айдын Гусейнов.

Он сообщил, что между Азербайджаном и Россией всегда были хорошие отношения, обе страны на всех уровнях, в том числе, в рамках международных организаций, страны всегда поддерживали друг друга. Отношения между двумя странами развиваются во всех направлениях политической, торгово-экономической, оборонной, научно-технической, культурной и гуманитарной сфер, сказал он.

По словам депутата, в рамках этих мероприятий предприниматели обеих стран знакомятся, строятся отношения сотрудничества, что в свою очередь служит росту капиталовложений и товарооборота.

«Только в этом году товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос более чем на 23 процента. В то же время, размер инвестиций России в Азербайджан превысил 4,7 миллиарда, а Азербайджана в Россию – 1,2 миллиарда долларов. Считаю, что отношения между двумя странами будут развиваться и дальше, потому что имеются большие перспективы развития», - сказал Гусейнов.

Он добавил, что Азербайджан и Россия тесно сотрудничают в гуманитарной сфере.

«Глава государства России Владимир Путин особо подчеркнул этот вопрос и во время встречи с Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. Он отметил, что отношение к русской культуре и русскому языку в Азербайджане поддерживается на самом высоком уровне. Сказав «Мы это очень высоко ценим, потому что это та база, которая позволяет нам развивать отношения по всем другим направлениям, включая экономику, и гуманитарные связи в широком смысле этого слова. Мы Вам за это очень благодарны, и со своей стороны будем делать все для того, чтобы поддержать этот тренд на, я считаю, это наше общее достояние. Потому что это то, что позволяет людям общаться между собой безо всяких барьеров и преград, позволяет развивать отношения - и межличностные, и на государственном уровне» Путин в очередной раз дал высокую оценку отношениям Азербайджана и России», - отметил Гусейнов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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