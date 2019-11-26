Политолог: Сумгайытские события — преступление армян против собственных соплеменников

БАКУ /Trend/ - Ссылаясь на имеющиеся факты, аргументы и доказательства необходимо пропагандировать в мире правду о преступлении, совершенном армянами против сумгайытских армян.

Об этом во вторник сказал Trend политолог, доктор философии по политическим наукам Эльшад Мирбашироглу.

По его словам, февральские события 1988 года в Сумгайыте показали, что армянские террористы и сепаратисты, осуществив настоящий геноцид против представителей своего народа, пытались сформировать арсенал информационной войны, которую они готовили против Азербайджана.

«Наряду с этим, сумгайытские события показали, что армяне были созданы, чтобы стать инструментом в чьих-то руках. Таким образом, они хотели получить дополнительную поддержку для реализации своих намерений по Нагорному Карабаху. Но есть и другая сторона вопроса – разжигание очагов этнонациональных, этнотерриториальных конфликтов было частью стратегии по развалу СССР. Самым подходящим орудием в этом процессе были армяне. Во время сумгайытских событий Советским Союзом руководил Михаил Горбачев, действующий по инструкциям Запада для развала СССР», - сказал Мирбашироглу.

Он добавил, что Горбачев, взяв на себя функцию «идеологического отца» армянских сепаратистов, привлек их к процессу разрушения Советского союза.

"Несостоявшийся Горбачев, собрав вокруг себя таких политических диверсантов, как Аганбегян, Шахназаров, Балаян, стал «главным дирижером» сумгайытских событий. Необъективное рассмотрение этого дела было результатом совместных действий кремлевских армян и самого Горбачева. Зверства, учиненные Эдуардом Григоряном и двумя его братьями против своих соотечественников в Сумгайыте показали, что для этого народа нет никаких моральных границ. В качестве цели были избраны армяне, не жертвовавшие в «карабахский комитет». Неслучайно, ни один из 26 убитых армян не вносил средства в сепаратистский «карабахский комитет», главной целью которого было отделение Нагорного Карабаха от Азербайджана», - подчеркнул Мирбашироглу.

Он добавил, что Григорян и его бандитская группировка, не ограничиваясь убийствами сумгайытских армян, грабили их квартиры.

"Выявленные следствием многочисленные факты показывают, что азербайджанцы зачастую с риском для жизни предотвращали преступления армянских провокаторов против своих же соотечественников. Большое количество семей сумгайытских армян скрывалось у азербайджанцев, чтобы спастись от насилия, террора армянских погромщиков. Многие армяне в ходе следствия показали, что их защищали азербайджанцы от собственных "соплеменников". Несмотря на это, по указке Горбачева свидетельские показания были сфальсифицированы, дело было рассмотрено необъективно. Все факты, доказательства показывали, что сумгайытские события были подготовлены в Москве под руководством Горбачева. Армяне в очередной раз превосходно исполнили роль «инструмента»», - отметил Эльщад Мирбашироглу.

Он подчеркнул, что в 2011 году по инициативе Президента Ильхама Алиева было начато повторное расследование сумгайытских событий. Результаты вновь показали, что эти события были «постановкой» Горбачева и армян-шовинистов вокруг него.

«В целом, считаю, что приказы по осуществлению провокации в Сумгайыте, Оше, Фергане были даны из одного Центра. Наверняка, это было планом Запада и координировалось Кремлем. А армяне, как всегда, выступили в этих разрушительных и кровавых процессах в роли орудия. В аналогичных событиях в Центральной Азии была велика роль агента КГБ СССР Саркисяна. Видимо, это «качество» армян закрепилось в сознании мирового сообщества. В случае необходимости провокации, террора, диверсиях в первую очередь на ум приходят армяне. Их даже легко можно использовать против своей нации. Это доказали сумгайытские события», - подытожил Эльшад Мирбашироглу.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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