Академик Ариф Пашаев награжден почетными званиями Харьковского Авиационного Института (ФОТО)

25 ноября 2019 17:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ректор Харьковского Авиационного Института Национального Аэрокосмического Университета Украины им. Н.Е.Жуковского, профессор Николай Нечипорук, посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский, советник президентов AZAL и авиакомпании «Silk Way», академик Дмитрий Кива, а также группа представителей университета и посольства посетили Национальную Академию Авиации (НАА) при ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Как сообщает в понедельник Trend, в рамках визита гости встретились с президентом AZAL Джахангиром Аскеровым и ректором Национальной Академии Авиации Азербайджана, академиком Арифом Пашаевым.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы стратегии развития в сфере науки и образования, реализуемой Национальным Аэрокосмическим Университетом Украины и Национальной Академией Авиации Азербайджана, а также направления сотрудничества между учебными заведениями.

На встрече профессор Николай Нечипорук представил ректору Национальной Академии Авиации, академику Арифу Пашаеву аттестаты «Почетный доктор наук» и «Почетный профессор» Харьковского Авиационного Института Национального Аэрокосмического Университета Украины им. Н.Е.Жуковского.

Николай Нечипорук отметил, что ректор НАА, академик Ариф Пашаев награждается данными почетными званиями согласно соответствующим решениям Ученого совета Национального Аэрокосмического Университета Украины за вклад в развитие науки и образования, за применение современных средств и методов в диагностике авиационной техники, за проводимую работу по подготовке специалистов в аэрокосмической области.

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  • Академик Ариф Пашаев награжден почетными званиями Харьковского Авиационного Института (ФОТО)
  • Академик Ариф Пашаев награжден почетными званиями Харьковского Авиационного Института (ФОТО)
  • Академик Ариф Пашаев награжден почетными званиями Харьковского Авиационного Института (ФОТО)
  • Академик Ариф Пашаев награжден почетными званиями Харьковского Авиационного Института (ФОТО)
  • Академик Ариф Пашаев награжден почетными званиями Харьковского Авиационного Института (ФОТО)
  • Академик Ариф Пашаев награжден почетными званиями Харьковского Авиационного Института (ФОТО)
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