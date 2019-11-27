В годы НФА-Мусават над Азербайджаном нависла угроза потери государственности — депутат

БАКУ /Trend/ - На протяжении всей своей деятельности великий лидер Гейдар Алиев проявил исключительные заслуги перед Азербайджанским государством, азербайджанским народом. Именно благодаря дальновидной политике Гейдара Алиева Азербайджан стал независимым и сильным государством, сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде.

Депутат отметил, что на мероприятии, посвященном 100-летию создания БГУ, Президент Ильхам Алиев высоко оценил деятельность видного государственного деятеля Гейдара Алиева, сыгравшего огромную роль в истории Азербайджана: «В своем выступлении Президент Ильхам Алиев вновь отметил, что в годы руководства Азербайджаном Гейдар Алиев решал судьбоносные для страны вопросы. Благодаря его заслугам Азербайджан из отстающей страны превратился в развивающуюся. Азербайджан во всех сферах достиг больших успехов. Поручения Гейдара Алиева, его решения во время работы в Москве и тогда служили развитию страны».

Депутат подчеркнул, что Гейдар Алиев был очень сильной преградой перед территориальными притязаниями Армении против Азербайджана: «Проблемы для народа и республики начались, когда он в 1987 году ушел с должности. Армянские националисты стали требовать, чтобы Нагорный Карабах был выведен из состава Азербайджана и передан Армении. Авторитет и влияние Гейдара Алиева не позволяли, чтобы этот вопрос поднимался раньше, хотя такие попытки и тенденции были. Только фактор Гейдара Алева не позволял это сделать».

Депутат подчеркнул, что независимость Азербайджана стало возможной благодаря Гейдару Алиеву. Он напомнил, что в результате бездарной деятельности захватившего власть тандема НФА-Мусават Азербайджан стоял лицом к лицу с опасностью раскола, угрозой потери государственности. В стране царили хаос, произвол, экономический упадок. С другой стороны, оккупация земель Арменией усугубила ситуацию. В таком сложном положении народ увидел выход в возвращении Гейдара Алиева к власти. И Гейдар Алиев как лидер был рядом с народом, взял на себя тяжелую миссию спасения Азербайджана от этих бед. Руководство Гейдара Алиева независимым Азербайджаном было исторической необходимостью. Это было настоятельным требованием народа, очень важным, критическим условием спасения Азербайджана. В отличие от некомпетентного правления тандема НФА-Мусават», годы руководства Гейдара Алиева стали периодом решения тяжелых проблем страны, избавления Азербайджана от опасности гражданской войны, вступления на путь независимого развития».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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