Азербайджан высоко оценивает партнёрство с ЕС

28 ноября 2019 10:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан высоко оценивает партнёрство с ЕС, сказал председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, в рамках круглого столом, проводимого в связи с визитом делегации стран Вишеградской группы, передает Trend с мероприятия.

По словам председателя, Азербайджан всегда готов поддерживать глубокие, равноправные отношения с партнёрами.

Тем не менее, отметил Шафиев, хотя Азербайджан и поддерживает интеграционные процессы в Еврозону, членство в ЕС не входит в перечень предпочтений Азербайджана.

Напомним, что в Центре анализа международных отношений сегодня проходит круглый стол, с участием прибывших с визитом делегаций министерств иностранных дел стран Вишеградской группы.

В рамках круглого стола обсуждались вопросы энергетики, отношений ЕС и Азербайджана, а также в Каспийском регионе и с соседними странами.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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