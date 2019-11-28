Администрация Президента Азербайджана: Радикалы пытаются демонизировать светскую власть

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ко всем религиям относятся одинаково заботливо. Это результат политики, проводимой Президентом страны, которая будет продолжаться.

Об этом сказал старший консультант отдела по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Али Гейдар Зульфугаров на конференции «История и современность светскости в Азербайджане», сообщает в четверг Trend.

Он подчеркнул, что из проведенных мониторингов и информации, поступающей от соответствующих структур, видно, что действуют определенные группы под внешним управлением: "Через соцсети они ведут пропаганду против светскости. Из наблюдений видно, что в ходе своей пропаганды они говорят о том, что, при разводе, регулировании отношений с целью создания семьи не следует обращаться в светские суды, пусть это осуществится людьми, способными сделать это по принципам шариата".

По словам Зульфугарова, жертвами такой пропаганды в конечном счете становятся женщины: "Потому что, в таких случаях, они не могут защитить и доказать свои права. Они пытаются своей пропагандой демонизировать светскую власть, и это, безусловно, беспокоит нас".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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