На заседании Политсовета ПЕА депутатам, представляющим партию в Милли Меджлисе, рекомендовано выступить с инициативой о роспуске парламента

БАКУ /Trend/ - На заседании Политсовета правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) депутатам, представляющим партию в Милли Меджлисе, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске парламента.

Об этом на пресс-конференции сказал вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов, сообщает в четверг Trend.

Ахмедов отметил, что реформы, проводимые Президентом Ильхамом Алиевым, серьезно обсуждаются: «Люди видят результаты реформ. В осуществлении этих реформ ПЕА вносит и будет вносить свой вклад".

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