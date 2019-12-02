Тогрул Исмаил: Решение о роспуске парламента является прорывным в свете реформ в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Решение о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана является своевременным и продуманным шагом в свете реформ в Азербайджане.

Такое мнение высказал Trend известный турецкий эксперт, профессор Тогрул Исмаил.

По словам турецкого аналитика, это решение имеет четкое обоснование.

«Азербайджан сегодня активно развивается во многих сферах экономики, производства, образования, и этому в большой степени способствовали коренные реформы, которые проводились на протяжении последних лет под руководством главы государства. Как результат этой государственной политики, сегодня Азербайджан, по праву, считается ведущей страной в регионе Южного Кавказа, и пользуется достаточно высоким имиджем в мире. Страна повысила свой рейтинг в системе международных отношений, благодаря грамотной и взвешенной государственной политике, проводимой под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который дал старт масштабному процессу реформ. Сегодня этот процесс успешно продолжается и дает положительные результаты», - заявил Тогрул Исмаил.

По словам турецкого профессора, структурные и кадровые изменения, проведенные в этом году, также были частью важных реформ.

«Поэтому решение о роспуске парламента является закономерным шагом. На мой взгляд, Азербайджан нуждается в реформировании политики самого парламента, как законодательного органа страны. Азербайджан должен еще более активно продвигать реформаторские инициативы, и принимать важные решения », - сказал Тогрул Исмаил.

Отметим, что Милли Меджлис (парламент) принял обращение к Президенту Азербайджана о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов.

На сегодняшнем пленарном заседании парламента вице-спикер Бахар Мурадова зачитала проект решения Милли Меджлиса Азербайджана по обращению к Президенту Ильхаму Алиеву в связи с роспуском парламента и назначением внеочередных парламентских выборов.

Проект обращения был поставлен на голосование и принят 99 голосами.

С соответствующей инициативой выступили на сегодняшнем заседании парламента депутаты от правящей партию «Ени Азербайджан» (ПЕА).

Депутаты объяснили свою инициативу реформами, проводимыми в Азербайджане, и подчеркнули, что важно, чтобы реформы охватили и законодательную ветвь власти. После обсуждений было принято решение об обращении к Президенту Азербайджана с просьбой о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов.

Отметим, что на днях было проведено заседание Политического совета ПЕА, а также встреча с депутатами, представляющими партию в парламенте. На заседании, депутатам было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса.

Напомним, что последние выборы в Азербайджане прошли первого ноября 2015 года.

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана состоит из 125 депутатов, которые избираются по мажоритарной системе.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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