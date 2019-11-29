Независимые депутаты тоже предложили распустить Милли Меджлис

29 ноября 2019 16:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Состоялось заседание независимых депутатов, представленных в Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

На заседании независимые депутаты также выступили с инициативой о роспуске парламента. В связи с этим в Милли Меджлис будет направлено обращение.

Как уже сообщалось, вопрос о роспуске Милли Меджлиса будет вынесен на обсуждение второго декабря.

Спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов отметил, что правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) обратилась в Милли Меджлис с инициативой о роспуске парламента. После рассмотрения вопроса, будет подготовлено обращение к Президенту.

Отметим, что накануне состоялось заседание политсовета ПЕА, на котором представляющим партию депутатам было рекомендовано выступить в парламенте с инициативой о роспуске Милли Меджлиса. Также было принято решение о направлении в Милли Меджлис обращения по данному поводу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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