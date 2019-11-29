Спикер Милли Меджлиса подписал постановление в связи с новым омбудсменом

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламент) Огтай Асадов подписал постановление в связи с новым омбудсменом

Как сообщает в пятницу Trend, в постановлении сказано:

"Согласно пункту шесть первой части статьи 95 Конституции Азербайджана и статье 2.1 Конституционного закона Азербайджана "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмен) Азербайджана", Милли Меджлис Азербайджана, обсудив кандидатуры Сабины Яшар гызы Алиевой, Кямали Закир гызы Алиевой и Кямали Наби гызы Абыевой, представленных Президентом Азербайджана на должность уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана, постановляет:

избрать Сабину Яшар гызы Алиеву уполномоченной по правам человека (омбудсменом) Азербайджана".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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