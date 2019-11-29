Спикер Милли Меджлиса подписал постановление в связи с новым омбудсменом

29 ноября 2019 14:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламент) Огтай Асадов подписал постановление в связи с новым омбудсменом

Как сообщает в пятницу Trend, в постановлении сказано:

"Согласно пункту шесть первой части статьи 95 Конституции Азербайджана и статье 2.1 Конституционного закона Азербайджана "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмен) Азербайджана", Милли Меджлис Азербайджана, обсудив кандидатуры Сабины Яшар гызы Алиевой, Кямали Закир гызы Алиевой и Кямали Наби гызы Абыевой, представленных Президентом Азербайджана на должность уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана, постановляет:

избрать Сабину Яшар гызы Алиеву уполномоченной по правам человека (омбудсменом) Азербайджана".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане утвержден размер страховых премий по ОМС
Экономика 13:42
Новоназначенный омбудсман Азербайджана принесла присягу
Политика 13:37
Вопрос о роспуске парламента Азербайджана будет вынесен на обсуждение 2 декабря
Политика 13:24
В Азербайджане будет создан Реестр судебных экспертов
Общество 13:11
Прожиточный минимум в Азербайджане был утвержден в последнем чтении
Экономика 12:59
В Азербайджане утверждены доходы и расходы бюджета Фонда страхования от безработицы на 2020 г
Экономика 12:54
Лента новостей
Между Азербайджаном и Пакистаном откроется прямое авиасообщение
Туризм 15:45
В Азербайджане обсуждается возможность использования сельских домов для размещения туристов
Общество 15:39
Лидеры стран НАТО примут в Лондоне решения о новом повышении готовности сил альянса
Европа 15:39
В первую декаду декабря в Азербайджане будет ветрено, выпадут осадки
Общество 15:34
АБР выделил Узбекистану кредит на развитие ипотеченого жилья
Финансы 15:33
Горячие блюда выражали темпераментно-жгучий характер азербайджанцев – "Березка" в Баку (ФОТО)
Интервью 15:31
SOCAR Energy Georgia была удостоена награды за крупнейший взнос в бюджет Грузии
Бизнес 15:22
В октябре товарооборот Турции с Азербайджаном превысил $33 млн (Эксклюзив)
В мире 15:19
Азербайджан и Туркменистан подписали соглашение о прокладке фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря (ФОТО)
Энергетика 15:17