В связи с муниципальными выборами в Азербайджане для кандидатов выделены открытые и закрытые места для агитации

30 ноября 2019 12:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Процессы, связанные с предстоящими муниципальными выборами в Азербайджане, осуществляются согласно требованиями избирательного кодекса.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Он сообщил, что агитационная компания стартовала 30 ноября.

"Согласно требованиями законодательства, кандидатам должны быть выделены открытые и закрытые места для проведения агитационной компании. Адреса уже опубликованы в окружных избирательных комиссиях. Процесс находится под контролем ЦИК. Определено около 3500 таких мест, из них около 1700 - открытые, остальные - закрытые места. Считаю, что для кандидатов созданы все необходимые условия", - сказал Мазахир Панахов.

(Автор: Самир Али. ТЕкст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

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