Председатель ЦИК: В бюллетенях будут отмечены около 41 800 кандидатов

БАКУ/Trend/ - Регистрация кандидатов, являющаяся одним из основных этапов избирательного процесса, уже завершилась.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Он сообщил, что в 1606 муниципалитетов должны быть избраны 15 156 членов.

"В связи с муниципальными выборами поступило свыше 42 тысяч обращений. Зарегистрированы все кандидаты, вернувшие подписные листы", - отметил Панахов.

Он добавил, что около 50-60 кандидатов по своему желанию отозвали свои кандидатуры.

"В бюллетенях будут отмечены около 41 800 кандидатов. Если за оставшееся время, какой-либо кандидат откажется от участия, то он должен будет обратиться по этому поводу официально, в этом случае его имя будет вычеркнуто из бюллетеня", - отметил Панахов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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