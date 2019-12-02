В парламенте Азербайджана начались обсуждения о самороспуске

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана начались обсуждения о самороспуске, сообщает в понедельник Trend.

Депутаты, представляющие правящую партию «Ени Азербайджан» (ПЕА), выступают с инициативой о роспуске парламента.

Отметим, что 28 ноября состоялись заседание Политического совета ПЕА, а также встреча с депутатами, представляющими партию в парламенте.

На заседании представляющим партию депутатам было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса. Независимые депутаты, представленные в Милли Меджлисе, также проведя заседание, поддержали эту инициативу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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