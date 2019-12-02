Огтай Асадов: Новые вызовы обусловливают необходимость обновления парламента

2 декабря 2019 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Новые вызовы, ожидания общества и другие факторы обусловливают необходимость углубления реформ в законодательной власти Азербайджана, обновления парламента. Об этом спикер Милли Меджлиса (парламента) Огтай Асадов сказал, выступая на очередном пленарном заседании парламента, сообщает в понедельник Trend.

"Кадровые реформы, проводимые в Кабинете министров, органах управления, во всех сферах государственной жизни Азербайджана, приветствуются обществом", - сказал Асадов.

Он напомнил, что 28 ноября правящая партия «Ени Азербайджан» (ПЕА), обратившись в Милли Меджлис по вопросу роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов, попросила созвать в связи с этим заседание.

«Сегодня мы собрались обсудить этот вопрос. Согласно законодательству, Милли Меджлис полномочен обсудить вопрос и принять решение. В связи с этим в повестку дня сегодняшнего заседания включен один вопрос, который заключается в том, чтобы обратиться к Президенту Азербайджана по вопросу роспуска Милли Меджлиса и проведения внеочередных парламентских выборов», - сказал Асадов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Создана редакционная комиссия по подготовке решения о роспуске парламента Азербайджана
Политика 12:50
Спикер Милли Меджлиса подписал постановление в связи с новым омбудсменом
Политика 29 ноября 14:55
Вопрос о роспуске парламента Азербайджана будет вынесен на обсуждение 2 декабря
Политика 29 ноября 13:24
Делегация парламента Азербайджана приняла участие в юбилейном заседании ПА СНГ
Политика 22 ноября 14:57
Огтай Асадов: Бюджетный пакет 2020 г. подразумевает положительные перемены в стране
Политика 12 ноября 13:46
В Баку отметили 96-летие образования Турецкой Республики (ФОТО)
Политика 29 октября 20:15
Лента новостей
АБР вложится в госсектор Азербайджана
Финансы 13:37
Завтра в Азербайджане будет до 13 градусов тепла
Общество 13:33
Четырехсторонний документ о развитии СЭЗ подписан в Казахстане
Бизнес 13:30
Президент Ильхам Алиев предоставил Диляре Сейидзаде персональную пенсию Президента Азербайджана
Общество 13:28
Азербайджанские гимнастки вернулись с медалями из Польши (ФОТО)
Общество 13:20
Greenfields Petroleum увеличила продажи нефти с месторождения «Бахар»
Энергетика 13:19
Greenfields Petroleum обнародовала объемы добычи нефти на блоке «Бахар-Гум Дениз»
Энергетика 13:15
Стала известна дата открытия объездной дороги в Грузии
Транспорт 13:14
Советник премьер-министра Японии выбран президентом АБР
Бизнес 13:12