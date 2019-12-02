Огтай Асадов: Новые вызовы обусловливают необходимость обновления парламента

БАКУ /Trend/ - Новые вызовы, ожидания общества и другие факторы обусловливают необходимость углубления реформ в законодательной власти Азербайджана, обновления парламента. Об этом спикер Милли Меджлиса (парламента) Огтай Асадов сказал, выступая на очередном пленарном заседании парламента, сообщает в понедельник Trend.

"Кадровые реформы, проводимые в Кабинете министров, органах управления, во всех сферах государственной жизни Азербайджана, приветствуются обществом", - сказал Асадов.

Он напомнил, что 28 ноября правящая партия «Ени Азербайджан» (ПЕА), обратившись в Милли Меджлис по вопросу роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов, попросила созвать в связи с этим заседание.

«Сегодня мы собрались обсудить этот вопрос. Согласно законодательству, Милли Меджлис полномочен обсудить вопрос и принять решение. В связи с этим в повестку дня сегодняшнего заседания включен один вопрос, который заключается в том, чтобы обратиться к Президенту Азербайджана по вопросу роспуска Милли Меджлиса и проведения внеочередных парламентских выборов», - сказал Асадов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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