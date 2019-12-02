Между Азербайджаном и Катаром прошли первые политические консультации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице Катара Дохе прошел первый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Катара, передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

В заседании с азербайджанской стороны принял участие замглавы МИД Рамиз Гасанов, а с противной стороны – государственный министр по иностранным делам Катара Султан бин Сад Аль-Мурейхи.

В ходе встречи обсужден ряд вопросов по двустороннему сотрудничеству между Азербайджаном и Катаром, в том числе прошел обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в различных сферах, включая политику, экономику, сельское хозяйство, туризм, науку, образование и культуру.

Глава МИД Катара Аль-Мурейхи отметил, что его страна придает важное значение всестороннему развитию связей с Азербайджаном.

Заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов, отметив высокий уровень политических связей между Азербайджаном и Катаром, затронул роль политических консультаций в развитии двусторонних отношений и укреплении дипломатических связей. Гасанов также рассказал о значимости визитов между двумя странами на самом высоком уровне, отметив в этой связи официальные визиты Президента Ильхама Алиев в Катар. Замминистра также проинформировал противную сторону о предпринятых шагах в направлении диверсификации экономики Азербайджана и осуществляемых реформах.

Он отметил, что захватническая политика Армении — серьезная угроза безопасности в регионе. Гасанов рассказал об истории возникновения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, текущей ситуации и процессе переговоров по мирному урегулированию конфликта. Замминистра поблагодарил за поддержку, оказанную Катаром в деле справедливого урегулирования проблемы в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

В свою очередь Аль-Мурейхи еще раз выразил полную поддержку своей страны в вопросе решения конфликта в рамках резолюций Совбеза ООН. Он отметил, что конфликт является угрозой для мира и стабильности не только в Азербайджане, но и во всем регионе. Аль Мурейхи сообщил, что касательно конфликта Катар всегда был и впредь будет рядом с Азербайджаном.

В ходе встречи также был проведен обмен мнениями вокруг сотрудничества в рамках международных организаций, а также по ряду региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес. Была достигнута договоренность о ежегодном проведении политических консультаций.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.