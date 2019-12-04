Сегодня Пленум Конституционного суда Азербайджана рассмотрит запрос о соответствии роспуска парламента Конституции

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана, сообщает в среду Trend.

На заседании будет рассмотрен запрос Президента Азербайджана о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции.

Отметим, что 28 ноября Политсовет правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), составляющей большинство в парламенте, направил Милли Меджлису обращение о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, в связи с чем попросил созвать заседание.

В соответствии с частью III ст. 95 Конституции Азербайджана, Милли Меджлис полномочен обсуждать такие вопросы и принимать решение.

2 декабря Милли Меджлис вынес обращение на обсуждение и принял решение «Об обращении к Президенту Азербайджана о назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана».

Президент Азербайджана направил в Конституционный суд запрос в связи с соответствием Конституции вопроса о роспуске парламента, указанного в обращении Милли Меджлиса.

Также 2 декабря на очередном заседании Палаты Конституционного суда был рассмотрен запрос Президента Азербайджана о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции и вынесено постановление о принятии запроса к производству Пленума.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.